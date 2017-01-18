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Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в Харькове

18 января 2017, 16:50
Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в Харькове

Трагедия произошла в полночь в центре города в двухэтажном доме. В одной из комнат хозяин выпивал с родственником. Нетрезвый мужчина достал гранату, а другой испугался, хотел отобрать ее и случайно выдернул чеку. Погибший - бывший сотрудник охранного агентства. Его товарищ в больнице с многочисленными осколочными ранениями. По словам жены погибшего, гранату он принес домой еще год назад. Кроме того, хранил патроны и порох.

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