Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в Харькове

Трагедия произошла в полночь в центре города в двухэтажном доме. В одной из комнат хозяин выпивал с родственником. Нетрезвый мужчина достал гранату, а другой испугался, хотел отобрать ее и случайно выдернул чеку. Погибший - бывший сотрудник охранного агентства. Его товарищ в больнице с многочисленными осколочными ранениями. По словам жены погибшего, гранату он принес домой еще год назад. Кроме того, хранил патроны и порох.