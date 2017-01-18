Чоловік загинув внаслідок вибуху гранати у Харкові

Трагедія сталася опівночі в центрі міста у двоповерховому будинку. В одній із кімнат господар випивав із родичем. Нетверезий чоловік дістав гранату, а інший злякався, хотів відібрати її та випадково висмикнув чеку. Загиблий - колишній співробітник охоронного агентства. Його товариш у лікарні з численними осколковими пораненнями. За словами дружини загиблого, гранату він приніс додому ще рік тому. Крім того, зберігав набої та порох.