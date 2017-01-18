В Ирпене за взяточничество задержали медиков

Инвалидность за деньги. В Ирпене Киевской области правоохранители задержали медиков, которые требовали взятку с женщины. Местная жительница, которая уже имела III группы инвалидности, обратилась в комиссию, чтобы та назначила ей II группу. Однако работники оценили свои услуги в тридцать пять тысяч гривен. Деньги получали в два транша. Только получили вторую часть взятки, злоумышленников задержали полицейские. В случае доказательства их вины, им грозит до 10 лет заключения.