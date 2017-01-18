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Найден второй самописец разбившегося в Бишкеке самолета

18 января 2017, 17:30
Найден второй самописец разбившегося в Бишкеке самолета

Второй самописец боинга, который упал на жилые кварталы, нашли в Бишкеке и передали специалистам межгосударственной комиссии, которая проводит расследование. Черный ящик не поврежден, поэтому следователи надеются найти ответы, что же спровоцировало авиакатастрофу. До сих пор, учитывая данные навигации и свидетельства работников аэропорта, считают, что ошибку допустил пилот. Или же речь идет о технической неисправности лайнера. Грузовой борт разбился в окрестностях Бишкека - за мгновение до посадки утром в понедельник. Погибли 38 человек.

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