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В Сумах тренер по плаванию утонула в бассейне

2 февраля 2017, 16:13
В Сумах тренер по плаванию утонула в бассейне

Женщина провела занятие и отпустила воспитанников, сама же решила еще поплавать. Она успела доплыть только до середины дорожки, когда пошла под воду. Парень, который тренировался рядом, заметил это и закричал. 49-летнюю бывшую спортсменку мгновенно вытащили из воды и начали реанимацию. Больше часа медики пытались спасти женщину, однако безуспешно. Вероятно, в воде у нее произошло обострение неврологической болезни. Между тем комиссии управления Гоструда предстоит выяснить, как могла женщина с таким заболеванием работать с детьми.

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Здоровье, Несчастные случаи

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