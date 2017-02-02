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У Сумах тренерка з плавання втопилася в басейні

2 лютого 2017, 16:13
У Сумах тренерка з плавання втопилася в басейні

Жінка провела заняття та відпустила вихованців, сама ж вирішила ще поплавати. Вона встигла допливти лише до середини доріжки, коли пішла під воду. Хлопець, що тренувався поруч, помітив це й закричав. 49-річну колишню спортсменку миттєво витягли з води та почали реанімацію. Понад годину медики намагалися врятувати жінку, проте безуспішно. Ймовірно, у воді в неї сталося загострення неврологічної хвороби. Тим часом комісія управління Держпраці має з'ясувати, як могла жінка з таким захворюванням працювати з дітьми.

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Здоровье, Несчастные случаи

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