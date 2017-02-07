Львовский мусор попал в ДТП

Путешествия львовского мусора продолжаются. На этот раз его даже не довезли до места назначения. Фура с отходами перевернулась на трассе неподалеку Черкасс. Водитель остановил машину на обочине, прицеп занесло на скользкой дороге, и машина оказалась в кювете. Обошлось без пострадавших, движению транспорта грузовик не препятствовал. Как выяснилось, фур было две, их задержали правоохранители. Общаться с журналистами водители отказались, впрочем подтвердили, что везли 18 тонн мусора со Львова. Где именно его выбросить, мужчинам должны были сообщить позже по телефону. Что дальше делать с вонючим сюрпризом, теперь решает полиция.