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Львовский мусор попал в ДТП

7 февраля 2017, 12:10
Львовский мусор попал в ДТП

Путешествия львовского мусора продолжаются. На этот раз его даже не довезли до места назначения. Фура с отходами перевернулась на трассе неподалеку Черкасс. Водитель остановил машину на обочине, прицеп занесло на скользкой дороге, и машина оказалась в кювете. Обошлось без пострадавших, движению транспорта грузовик не препятствовал. Как выяснилось, фур было две, их задержали правоохранители. Общаться с журналистами водители отказались, впрочем подтвердили, что везли 18 тонн мусора со Львова. Где именно его выбросить, мужчинам должны были сообщить позже по телефону. Что дальше делать с вонючим сюрпризом, теперь решает полиция.

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