Львівське сміття потрапило у ДТП

Мандри львівського сміття тривають. Цього разу його навіть не довезли до місця призначення. Фура із відходами перекинулась на трасі неподалік Черкас. Водій зупинив автівку на узбіччі, причіп занесло на слизькій дорозі, і машина опинилась у кюветі. Обійшлось без постраждалих, рухові транспорту вантажівка не перешкоджала. Як з'ясувалося, фур було дві, їх затримали правоохоронці. Спілкуватись із журналістами водії відмовились, утім підтвердили, що везли 18 тонн непотребу зі Львова. Де саме його викинути, чоловікам мали повідомити згодом телефоном. Що далі робити із смердючим сюрпризом, тепер вирішує поліція.