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В Хотине похоронили женщину, которая выбросила из окна своего сына и выпрыгнула сама

14 февраля 2017, 17:35
В Хотине похоронили женщину, которая выбросила из окна своего сына и выпрыгнула сама

Женщину похоронили рядом с могилой ее трехлетнего малыша. Напомним, трагедия произошла в воскресенье. Тридцатилетняя Любовь сначала выбросила двух котов и сына с высоты седьмого этажа, а затем совершила самоубийство. Но, кроме того, следователи рассматривают несколько версий. Несчастный случай: мальчик мог выпасть, когда полез за котом, а женщина с горя выбросилась сама. А еще - убийство из-за семейной ссоры или работы, - погибшая была помощником судьи Верховного Суда Украины.

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Общество, Прочее, Убийства

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