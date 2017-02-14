В Хотине похоронили женщину, которая выбросила из окна своего сына и выпрыгнула сама

Женщину похоронили рядом с могилой ее трехлетнего малыша. Напомним, трагедия произошла в воскресенье. Тридцатилетняя Любовь сначала выбросила двух котов и сына с высоты седьмого этажа, а затем совершила самоубийство. Но, кроме того, следователи рассматривают несколько версий. Несчастный случай: мальчик мог выпасть, когда полез за котом, а женщина с горя выбросилась сама. А еще - убийство из-за семейной ссоры или работы, - погибшая была помощником судьи Верховного Суда Украины.