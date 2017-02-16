В Одессе вместе с авто среди бела дня сожгли человека!

Неизвестные облили бензином и подожгли "Лексус" вместе с владельцем. По предварительной версии, на момент поджога мужчина был уже мертв. Местные жители даже видели двух молодых людей, которые бежали с места преступления. На земле рядом с охваченным огнем авто лежала канистра из-под бензина. Люди попытались извлечь огнетушитель из машины, однако багажное отделение было закрыто, поэтому быстро вызвали спасателей. Именно они и обнаружили в обгоревшем "Лексусе" тело мертвого мужчины. По предварительной информации, погибший занимался нелегальным валютным бизнесом. Полиция начала уголовное производство по факту умышленного убийства.