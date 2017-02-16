В Одесі разом з авто серед білого дня спалили людину!

Невідомі облили бензином і підпалили "Лексус" разом із власником. За попередньою версією, на момент підпалу чоловік був уже мертвим. Місцеві жителі навіть бачили двох молодиків, що тікали з місця злочину. На землі поруч із охопленим вогнем авто лежала каністра з-під бензину. Люди спробували витягти вогнегасника з машини, проте багажне відділення було зачинене, тож швидко викликали рятувальників. Саме вони й виявили в обгорілому "Лексусі" тіло мертвого чоловіка. За попередньою інформацією, загиблий займався нелегальним валютним бізнесом. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства.