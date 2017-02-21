СМИ судачат о причинах внезапной смерти Виталия Чуркина
Почему стих голос Кремля? Сердечный приступ, самоубийство или убийство погубило жизни чуть ли не самого одиозного из представителей ООН? Накануне ему стало плохо прямо на рабочем месте. В больницу живым медики Чуркина не довезли. Коллеги и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций минутой молчания почтили память умершего. А соцсети взрываются комментариями, в основном пренебрежительными. Дипломата называют циником и лжецом. Прежде всего, из-за ветирования резолюции ООН по поводу украинского и сирийского вопросов. Но коллеги его оправдывают. Журналисты "Вашингтон Пост" уверены, что смерть Виталия Чуркина - неестественная, и вскрытие тела, чтобы понять все, стоит сделать в Нью-Йорке. А российская журналистка Юлия Латынина высказала смелое предположение, что сердце дипломата остановилось после эмоционального телефонного разговора с Путиным. Рассматривают и версию самоустранения и суицида.