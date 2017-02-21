Напомнить пароль | Регистрация
среда, 22 февраля 2017
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Убийства

Выбрать дату
RSS

СМИ судачат о причинах внезапной смерти Виталия Чуркина

21 февраля 2017, 19:44
СМИ судачат о причинах внезапной смерти Виталия Чуркина

Почему стих голос Кремля? Сердечный приступ, самоубийство или убийство погубило жизни чуть ли не самого одиозного из представителей ООН? Накануне ему стало плохо прямо на рабочем месте. В больницу живым медики Чуркина не довезли. Коллеги и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций минутой молчания почтили память умершего. А соцсети взрываются комментариями, в основном пренебрежительными. Дипломата называют циником и лжецом. Прежде всего, из-за ветирования резолюции ООН по поводу украинского и сирийского вопросов. Но коллеги его оправдывают. Журналисты "Вашингтон Пост" уверены, что смерть Виталия Чуркина - неестественная, и вскрытие тела, чтобы понять все, стоит сделать в Нью-Йорке. А российская журналистка Юлия Латынина высказала смелое предположение, что сердце дипломата остановилось после эмоционального телефонного разговора с Путиным. Рассматривают и версию самоустранения и суицида.

Обсудить на Facebook
Здоровье, Общество, Убийства

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире

Сериал "Читающий мысли - 4"
Сериал "Читающий мысли - 4"

Далее

Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab