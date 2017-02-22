В Харькове разыскивают автомобиль, который насмерть сбил работника ремонтной бригады

Убил и убежал! В Харькове легковушка на скорости, даже не тормозя, влетела в бригаду рабочих. Они как раз ремонтировали прорыв магистрального водопровода. В этот момент неистовый "Ланос" налетел на них. Легковушка снесла предупреждающие знаки "объезд" и "дорожные работы", столкнулась с прицепом ремонтников, а затем сбила человека. 60-летний слесарь Алексей Животченко погиб мгновенно. Автомобиль-убийцу объявили в розыск. Запомнить номера никто из свидетелей не успел.