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В Харькове разыскивают автомобиль, который насмерть сбил работника ремонтной бригады

22 февраля 2017, 17:34
В Харькове разыскивают автомобиль, который насмерть сбил работника ремонтной бригады

Убил и убежал! В Харькове легковушка на скорости, даже не тормозя, влетела в бригаду рабочих. Они как раз ремонтировали прорыв магистрального водопровода. В этот момент неистовый "Ланос" налетел на них. Легковушка снесла предупреждающие знаки "объезд" и "дорожные работы", столкнулась с прицепом ремонтников, а затем сбила человека. 60-летний слесарь Алексей Животченко погиб мгновенно. Автомобиль-убийцу объявили в розыск. Запомнить номера никто из свидетелей не успел.

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ДТП, Убийства

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