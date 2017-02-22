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Детективная история с КНДР оборачивается дипломатическим скандалом

22 февраля 2017, 18:05
Детективная история с КНДР оборачивается дипломатическим скандалом

Южная Корея из громкоговорителей на территории демилитаризованной зоны провоцирует Пхеньян и обвиняет в убийстве брата Ким Чен Ына. В изолированной Северной Корее о загадочной смерти в малайзийском аэропорту, кроме элиты, не знает никто. Официально власти отрицают причастность. Как, собственно, и то, что пассажир, которого на прошлой неделе отравили, был родственником династии. Подозревают в организации преступления дипломата посольства Северной Кореи и сотрудника авиалиний. Они, вроде бы, и помогли спланировать устранение претендента на пост "Солнца нации" - старшего сына диктатора Ким Чен Ира.

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Общество, Убийства

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