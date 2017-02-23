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Смертельное столкновение на проспекте Глушкова в Киеве

23 февраля 2017, 11:44
Смертельное столкновение на проспекте Глушкова в Киеве

Там не разминулись две легковушки. Пенсионер, управлявший "Ланосом", решил сократить дорогу. Не долго думая, отчаянный водитель крутанул руль, чтобы развернуться через пешеходный переход, который разделял отбойник. Такой неадекватный и непредсказуемый маневр стал полной неожиданностью для водителя "Рено", который ехал по встречной. На скорости он влетел в "Ланос". От мощного столкновения водитель-нарушитель погиб мгновенно. А вот водитель "Рено" получил незначительные травмы и от госпитализации отказался.

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