Смертельное столкновение на проспекте Глушкова в Киеве

Там не разминулись две легковушки. Пенсионер, управлявший "Ланосом", решил сократить дорогу. Не долго думая, отчаянный водитель крутанул руль, чтобы развернуться через пешеходный переход, который разделял отбойник. Такой неадекватный и непредсказуемый маневр стал полной неожиданностью для водителя "Рено", который ехал по встречной. На скорости он влетел в "Ланос". От мощного столкновения водитель-нарушитель погиб мгновенно. А вот водитель "Рено" получил незначительные травмы и от госпитализации отказался.