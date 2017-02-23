Смертельне зіткнення на проспекті Глушкова в Києві

Там не розминулися два легковики. Пенсіонер, який керував "Ланосом", вирішив скоротити дорогу. Не довго думаючи, відчайдух крутнув кермо, щоби розвернутися через пішохідний перехід, який розділяв відбійник. Такий неадекватний і непередбачуваний маневр став цілковитою несподіванкою для кермувальника "Рено", який їхав зустрічною. На швидкості він влетів у "Ланоса". Від потужного зіткнення водій-порушник загинув миттєво. А ось шофер "Рено" дістав незначних травм і від ушпиталення відмовився.