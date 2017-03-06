Напомнить пароль | Регистрация
вторник, 7 марта 2017
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Прочее

Выбрать дату
RSS

Британка считает, что выигрыш в лотерее испортил ее жизнь

6 марта 2017, 22:47
Британка считает, что выигрыш в лотерее испортил ее жизнь

Выиграла миллион и подала за это в суд! Британка Джейн Парк винит организаторов лотереи за свою распущенную молодость. Девушка работала администратором за 8 фунтов в час и жила в маленькой квартире. Впервые в жизни купила лотерейный билет и сразу выиграла миллион фунтов стерлингов. Купила дом и сделала операцию по увеличению груди. На момент выигрыша ей было всего 17 лет. Сейчас же призналась, что огромные деньги на самом деле испортили ей жизнь.

Обсудить на Facebook
Прочее

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире

Сериал "Детективы"
Сериал "Детективы"

Далее

Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab