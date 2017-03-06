Британка считает, что выигрыш в лотерее испортил ее жизнь

Выиграла миллион и подала за это в суд! Британка Джейн Парк винит организаторов лотереи за свою распущенную молодость. Девушка работала администратором за 8 фунтов в час и жила в маленькой квартире. Впервые в жизни купила лотерейный билет и сразу выиграла миллион фунтов стерлингов. Купила дом и сделала операцию по увеличению груди. На момент выигрыша ей было всего 17 лет. Сейчас же призналась, что огромные деньги на самом деле испортили ей жизнь.