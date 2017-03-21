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В центре Киева вандалы изуродовали памятник Щорсу

21 марта 2017, 16:19
В центре Киева вандалы изуродовали памятник Щорсу

Просто в центре Киева вандалы изуродовали памятник советскому военному! Без передней ноги остался конь Николая Щорса. Бронзовому жеребцу, который высотой более 10 метров, конечность просто отпилили! За последние несколько лет это не первый случай издевательств над монументом. Его пытались взорвать, потом разрисовали краской. Требовали от киевских руководителей и демонтировать. Впрочем, этого не делают, потому что памятник составляет художественную ценность. Поэтому его огородили металлическим каркасом. Но это не помогло. На порчу монумента правоохранители обратили внимание. Уже и задокументировали факт отсутствия ноги. Но пока почему-то не решили, как квалифицировать этот инцидент.

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