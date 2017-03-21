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В центрі Києва вандали понівечили пам'ятник Щорсу

21 березня 2017, 16:19
В центрі Києва вандали понівечили пам'ятник Щорсу

Просто в центрі Києва вандали понівечили пам'ятник радянському військовому! Без передньої ноги залишився кінь Миколи Щорса. Бронзовому жеребцю, який заввишки понад 10 метрів, кінцівку просто відпиляли! За останні кілька років це не перший випадок знущань із монумента. Його намагалися підірвати, потім розмалювали фарбою. Вимагали від київських очільників і демонтувати. Утім, цього не роблять, бо пам'ятник становить художню цінність. Тож його огородили металевим каркасом. Але це не допомогло. На понівечення монумента правоохоронці звернули увагу. Уже й задокументували факт відсутності ноги. Та поки, чомусь, не вирішили, як кваліфікувати цей інцидент.

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