Злоумышленники хотели обобрать квартиру пенсионерки, но были задержаны правоохранителями

Не успели обобрать квартиру пенсионерки, как попали в руки правоохранителей! В Житомире двое воров взломали двери дома старушки, пока хозяйки не было дома, и устроили в квартире сплошной беспорядок! Украли только деньги, около 4000 гривен. Ювелирные украшения и ценности злоумышленники не трогали. Когда хотели уже бежать - их задержали правоохранители. Копов вызвали бдительные соседи, когда заподозрили неладное. Сейчас квартирники уже в СИЗО. Им грозит 6-летнее заключение. Впрочем, молодые люди своей вины упорно не признают. И как оказались в квартире пенсионерки - объяснить не могут.



