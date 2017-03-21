Зловмисники хотіли обібрати квартиру пенсіонерки, але були затримані правоохоронцями

Не встигли обібрати квартиру пенсіонерки, як потрапили до рук правоохоронців! У Житомирі двоє крадіїв зламали двері оселі старенької, поки господині не було вдома, та влаштували в помешканні суцільний безлад! Поцупили лише гроші, близько 4000 гривень. Ювелірні прикраси та цінності зловмисники не чіпали. Коли ж хотіли вже тікати - їх затримали правоохоронці. Копів викликали пильні сусіди, коли запідозрили недобре. Зараз квартирники вже в СІЗО. Їм загрожує 6-річне ув'язнення. Утім молодики своєї вини вперто не визнають. І як опинилися в квартирі пенсіонерки - пояснити не можуть.