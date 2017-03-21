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В Бангкоке умерла большая морская черепаха, которая проглотила более 900 монет

21 марта 2017, 16:28
В Бангкоке умерла большая морская черепаха, которая проглотила более 900 монет

Большая морская черепаха, которая проглотила за 25 лет жизни в зоопарке более девяти сотен монет разных стран мира, умерла в ветеринарной клинике Бангкока от избытка никеля в крови. Монеты ей бросали в бассейн посетители зверинца, из-за чего черепаха получила прозвище "Свинка-копилка". В начале марта животное забрали из парка и доставили в больницу. Медики сделали удачную операцию по удалению монет. После операции черепахе стало лучше. Впрочем, через неделю у нее случился заворот кишок из-за начала процесса естественного сужения кишечника после удаления монет. Пришлось сделать вторую операцию. Тогда же врачи обнаружили осложнения, связанные с избытком никеля в крови.

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