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У Бангкоку померла велика морська черепаха, яка проковтнула більше 900 монет

21 березня 2017, 16:28
У Бангкоку померла велика морська черепаха, яка проковтнула більше 900 монет

Велика морська черепаха, яка проковтнула за 25 років життя в зоопарку більше дев'яти сотень монет різних країн світу, померла у ветеринарній клініці Бангкоку від надлишку нікелю в крові. Монети їй кидали у басейн відвідувачі звіринця, через що черепаха отримала прізвисько "Свинка-Скарбничка". На початку березня плазуна забрали з парку та доправили до лікарні. Медики зробили вдалу операцію з видалення монет. Після операції черепасі стало ліпше. Утім минулого тижня в неї стався заворот кишок через початок процесу природного звуження кишковика після видалення монет. Довелося зробити другу операцію. Тоді ж лікарі виявили ускладнення, пов'язані з надлишком нікелю в крові.

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