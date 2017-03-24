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В Одессе найден убийца, который изрубил друга и выбросил части тела в колодец

24 марта 2017, 11:49
В Одессе найден убийца, который изрубил друга и выбросил части тела в колодец

Жуткое преступление, которое совершили еще в ноябре, раскрыли одесские полицейские. Уже известно, на днях женщина приехала на свою дачу под Одессой. Пошла за водой и увидела ужас. В колодце плавали части человеческого тела! Испуганная женщина сразу вызвала правоохранителей. Уже они быстро установили и личность погибшего, и кто его расчленил. Оказалось, двое товарищей зимой сторожили один из домов. Однажды поссорились из-за бутылки водки. Один из мужчин схватил топор и разрубил другом голову. После этого изрубил тело друга на куски и выбросил в соседский колодец. Теперь сядет за решетку лет на 15.

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