Смертельное селфи. Девушка выпала из окна, пока пыталась сделать фото

Смертельное фото! 24-летняя харьковчанка Юлия выпала из окна восьмого этажа жилого дома в Одессе. Девушка хотела сделать селфи на подоконнике, не удержалась и упала. Трагедия произошла в 20:30 в спальном районе города. Местные услышали крик, через мгновение на асфальт под 9-этажкой упало тело молодой женщины. Она еще дышала, но до приезда медиков умерла. Выяснилось, Юлия накануне приехала из Харькова к своему приятелю. Парень говорит, на двоих они с девушкой выпили три бутылки водки. Затем она решила сфотографироваться и упала. Сейчас полиция проверяет слова мужчины, чтобы убедиться в его непричастности к смерти подруги. Пока он считается свидетелем преступления.



