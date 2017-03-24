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Смертельне селфі. Дівчина випала з вікна, поки намагался зробити фото

24 березня 2017, 16:24
Смертельне селфі. Дівчина випала з вікна, поки намагался зробити фото

Смертельне фото! 24-річна харків'янка Юлія випала з вікна восьмого поверху житлового будинку в Одесі. Дівчина хотіла зробити селфі на підвіконні, не втрималася та впала. Трагедія сталася о 20:30 у спальному районі міста. Місцеві почули крик, за мить на асфальт під 9-поверхівкою впало тіло молодої жінки. Вона ще дихала, але до приїзду медиків померла. З'ясувалося, Юлія напередодні приїхала із Харкова до свого приятеля. Хлопець каже, на двох вони з дівчиною випили три пляшки горілки. Потім вона вирішила сфотографуватися та впала. Зараз поліція перевіряє слова чоловіка, щоб переконатися в його непричетності до смерті подруги. Поки що він вважається свідком злочину.

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Несчастные случаи

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