Смертельне селфі. Дівчина випала з вікна, поки намагался зробити фото

Смертельне фото! 24-річна харків'янка Юлія випала з вікна восьмого поверху житлового будинку в Одесі. Дівчина хотіла зробити селфі на підвіконні, не втрималася та впала. Трагедія сталася о 20:30 у спальному районі міста. Місцеві почули крик, за мить на асфальт під 9-поверхівкою впало тіло молодої жінки. Вона ще дихала, але до приїзду медиків померла. З'ясувалося, Юлія напередодні приїхала із Харкова до свого приятеля. Хлопець каже, на двох вони з дівчиною випили три пляшки горілки. Потім вона вирішила сфотографуватися та впала. Зараз поліція перевіряє слова чоловіка, щоб переконатися в його непричетності до смерті подруги. Поки що він вважається свідком злочину.