В Донецкой области военный вертолет разбился из-за столкновения с линией электропередач

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. На борту Ми-2 находилось пять человек. Они погибли мгновенно. Все - офицеры Вооруженных сил. Чрезвычайники только сегодня утром начали вырезать тела погибших из искореженного вертолета. До сих пор на месте трагедии работают криминалисты. Они выясняют все обстоятельства трагедии. Хотя на видео не видно линий электропередачи, комиссия пришла к выводу, что именно они стали причиной катастрофы вертолета.