На Винниччине молодой человек из-за десяти гривен до смерти забил заслуженного журналиста Украины

Бывшего журналиста Василия Слиденко нашли мертвым в доме соседи и сразу сообщили в полицию. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила - пенсионер умер не своей смертью, а от тяжелых травм. Правоохранители выяснили: к одинокому дедушке частенько наведывался молодой человек из соседнего села.

Во время допроса мужчина признался, жуткая расправа - дело его рук. Мол, в тот вечер пришел к дедушке одолжить 10 гривен, но тот не дал. От неожиданного отказа молодой человек пришел в ярость и до смерти забил старика металлическим прутом. Сейчас задержанный в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 15 лет за решеткой.