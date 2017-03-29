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На Вінниччині молодик через десять гривень до смерті забив заслуженого журналіста України

29 березня 2017, 18:00
На Вінниччині молодик через десять гривень до смерті забив заслуженого журналіста України

Колишнього журналіста Василя Сліденка знайшли мертвим у хаті сусіди й одразу повідомили в поліцію. Судово-медична експертиза підтвердила - пенсіонер помер не своєю смертю, а від тяжких травм. Правоохоронці з'ясували: до одинокого дідуся частенько навідувався молодик із сусіднього села.

Під час допиту чоловік зізнався, моторошна розправа - справа його рук. Мовляв, того вечора прийшов до дідуся позичити 10 гривень, та той не дав. Від неочікуваної відмови молодик оскаженів і до смерті забив старенького металевим прутомНаразі затриманий в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 15 років за ґратами.

Убийства

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