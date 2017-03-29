Обстрел польского консульства в Луцке грозит международным скандалом
29 марта 2017, 22:06
Польша требует объяснений от Украины за обстрел Генконсульства своей страны в Луцке. Утром неизвестные попали в здание из гранатомета. Повреждена крыша и выбиты окна. Из-за нападения едва не погиб польский консул, который в момент обстрела находился в здании вместе со своей семьей.
Первые результаты расследования взрыва в Луцке в Службе Безопасности обещают сообщить в ближайшее время. Собственное расследование будет проводить и прокуратура Польши.
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29.03.2017, 21:00
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29.03.2017, 20:30
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29.03.2017, 20:00