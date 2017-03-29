Обстрел польского консульства в Луцке грозит международным скандалом

Польша требует объяснений от Украины за обстрел Генконсульства своей страны в Луцке. Утром неизвестные попали в здание из гранатомета. Повреждена крыша и выбиты окна. Из-за нападения едва не погиб польский консул, который в момент обстрела находился в здании вместе со своей семьей.



Первые результаты расследования взрыва в Луцке в Службе Безопасности обещают сообщить в ближайшее время. Собственное расследование будет проводить и прокуратура Польши.