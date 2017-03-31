Смертельное столкновение на Львовщине

Двое погибших и 13 пострадавших. На Львовщине утром легковушка влетела в автобус с белорусскими туристами. Они направлялись в Буковель. От столкновения бус перевернулся.



Автобус с сорока тремя белорусами направлялся из Минска на горнолыжный курорт Буковель. В Мерседесе с литовскими номерами ехало трое граждан Молдовы. Почему водитель не справился с управлением - еще не известно. Учитывая время суток - возможно, заснул.