Смертельное столкновение на Львовщине
31 марта 2017, 22:49
Двое погибших и 13 пострадавших. На Львовщине утром легковушка влетела в автобус с белорусскими туристами. Они направлялись в Буковель. От столкновения бус перевернулся.
Автобус с сорока тремя белорусами направлялся из Минска на горнолыжный курорт Буковель. В Мерседесе с литовскими номерами ехало трое граждан Молдовы. Почему водитель не справился с управлением - еще не известно. Учитывая время суток - возможно, заснул.
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