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Смертельне зіткнення на Львівщині

31 березня 2017, 22:49
Смертельне зіткнення на Львівщині

Двоє загиблих та 13 постраждалих. На Львівщині вранці легковик влетів у автобуса з білоруськими туристами. Вони прямували до Буковелю. Від зіткнення бус перекинувся.

Автобус із сорока трьома білорусами прямував із Мінська до гірськолижного курорту Буковель. У Мерседесі з литовськими номерами їхало троє громадян Молдови. Чому водій не впорався з керуванням - ще не відомо. Враховуючи час доби - можливо, заснув.

ДТП

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