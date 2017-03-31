Смертельне зіткнення на Львівщині
31 березня 2017, 22:49
Двоє загиблих та 13 постраждалих. На Львівщині вранці легковик влетів у автобуса з білоруськими туристами. Вони прямували до Буковелю. Від зіткнення бус перекинувся.
Автобус із сорока трьома білорусами прямував із Мінська до гірськолижного курорту Буковель. У Мерседесі з литовськими номерами їхало троє громадян Молдови. Чому водій не впорався з керуванням - ще не відомо. Враховуючи час доби - можливо, заснув.
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