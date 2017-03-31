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В американской тюрьме убили осужденного серийного убийцу-медика

31 марта 2017, 23:36
В американской тюрьме убили осужденного серийного убийцу-медика

Он работал санитаром и убивал пациентов, чтобы облегчить их страдания. Серийного киллера, так называемого Ангела смерти - одного из самых опасных преступников в США - нашли мертвым в тюремной камере. Кто и за что расправился с рецидивистом, которого 17 лет не могли вычислить детективы?

В 1997 его осудили за десятки убийств. Работая в больнице, медбрат травил пациентов, считая, что облегчает их страдания и отправляет на небо. Сердца 37 человек - преимущественно хронически больных - перестали биться после его инъекций или таблеток.

Убийства

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