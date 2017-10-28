29 октября на "НТН" премьера программы "Свідок. Агенти"

29 октября на НТН стартует воскресный выпуск "Свідок" - программа "Свідок. Агенти". Ее ведущая - Елена Ткаченко. Это будут расследования актуальных проблем, бытовых конфликтов, касающихся многих украинский. Программа "Свідок. Агенти" - это о реальной жизни людей, о неприятностях, с которыми мы сталкиваемся щодня.Перший выпуск - о героях парковки. Как правильно действовать, если соседи бесстыдно паркуют свои авто на газонах, детских площадках или препятствуют подъезда спецтранспорта - скорой помощи или пожарной машины - смотрите 29 октября в 19:00 на НТН.