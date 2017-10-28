29 жовтня на "НТН" прем'єра програми "Свідок. Агенти"

29 жовтня на НТН стартує недільний випуск "Свідка" - програма "Свідок. Агенти". Її ведуча - Олена Ткаченко. Це будуть розслідування актуальних проблем, побутових конфліктів, що стосуються багатьох українців. Програма "Свідок. Агенти" - це про реальне життя людей, про неприємності, з якими ми стикаємося щодня.Перший випуск - про героїв парковки. Як правильно діяти, якщо сусіди безсоромно паркують свої авто на газонах, дитячих майданчиках або перешкоджають під'їзду спецтранспорту - швидкої допомоги чи пожежної машини - дивіться 29 жовтня о 19:00 на НТН.