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У Хмельницькому від пожежі врятували песика

6 квітня 2017, 22:07
У Хмельницькому від пожежі врятували песика

Коротке замкнення в електромережі ледь не призвело до страшної трагедії. Зайнялося в багатоповерхівці. Потужне полум'я на балконі четвертого поверху побачили перехожі. Люди одразу ж викликали надзвичайників. Коли вони прибули, вогняна стихія вже охопила й саму квартиру та сусідні балкони.

Утім пожежники приборкали вогонь швидко, за 10 хвилин. На щастя, всередині в оселі, що палала, людей не було. А ось із сусіднього помешкання, яке заполонив смертельно небезпечний дим, рятувальники винесли песика. Переляканого, але живого чотирилапого передали наполоханим мешканцям.

Пожары, свідок

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