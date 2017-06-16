Замість ремонту доріг Укравтодор розглядає можливість зниження максимальної швидкості автівок у місті

Укравтодор пропонує знизити максимальну швидкість автівок містом із шістдесяти до п'ятдесяти кілометрів за годину. І водночас підвищити штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Очільник відомства Славомір Новак стверджує: у Європі вже давно обмеження швидкості на міських дорогах становить п'ятдесят кілометрів, а в особливих пунктах - тридцять. Тож в Україні теж слід ввести подібні правила, вважає чиновник.