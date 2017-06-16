Нагадати пароль | Реєстрація
Субота, 17 червня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Замість ремонту доріг Укравтодор розглядає можливість зниження максимальної швидкості автівок у місті

16 червня 2017, 19:16
Замість ремонту доріг Укравтодор розглядає можливість зниження максимальної швидкості автівок у місті

Укравтодор пропонує знизити максимальну швидкість автівок містом із шістдесяти до п'ятдесяти кілометрів за годину. І водночас підвищити штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Очільник відомства Славомір Новак стверджує: у Європі вже давно обмеження швидкості на міських дорогах становить п'ятдесят кілометрів, а в особливих пунктах - тридцять. Тож в Україні теж слід ввести подібні правила, вважає чиновник.

Прочее, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код
Вважаю що зниження швидкості напівміра. Треба ЗАБОРОНИТИ пересування дорогами як в містах, так і позамістом. Навфть пішоходам. А то їздять, ходять... Руйнують дороги...
Водій 16.06.2017, 22:26 ответить
Укравтодор делает всё, чтобы не ремонтировать дороги. С начало снижение скорости, а потом что?
дмитрий 16.06.2017, 22:10 ответить

Зараз в ефірі НТН

Правда життя. Професії
Правда життя. Професії
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab