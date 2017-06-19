У Лондоні вантажівка наїхала на пішоходів

Він кричав, що вб'є всіх мусульман і так внесе свою лепту, розповідають свідки кривавого наїзду на пішоходів у британській столиці напередодні. 48-річний чоловік за кермом вантажівки влетів у натовп людей. Одного чоловіка вбив, ще десятьох - травмував.

Свідки змогли до приїзду поліції схопити нападника, зараз його допитують. Трагедію вже кваліфікували як теракт. Через вияв ісламофобії - як ще трактують напад - скликають екстрене засідання уряду й британської розвідки. Припускають, у такий спосіб хтось міг помститися мусульманам за теракти на Вестмінстерському мосту і в Манчестері.