Лікарі підозрюють захворювання на сибірську виразку у мешканки Сумщини

Жінка не хоче показувати своє обличчя та називати своє ім'я, але уражені язвами кінцівки демонструє. На дивні червоні здуті плями на своїх ногах 49-річна мешканка Миропілля спочатку навіть не звернула уваги. Просто помазала їх якоюсь маззю. Але коли стало відомо, що в селі виявили сибірську виразку, побігла до лікарів.

Страшна недуга розпочинається гостро і з таких симптомів: піднімається температура тіла, хворий відчуває головний біль, біль у м'язах та суглобах. Але лише за характерними ознаками на шкірі можна запідозрити сибірську виразку. Інкубаційний період - від кількох годин до 14 днів. Чи дійсно в пацієнтки сибірська виразка - мають показати результати лабораторних досліджень. Утім, селянка працювала доглядальницею свійських тварин саме на тій фермі, поблизу якої знайшли заражені спорами сибірки рештки двох овець. Це дуже налякало місцевих мешканців.

Наразі жінку, в якої підозрюють сибірську виразку, лікують антибактеріальними препаратами. І чекають на висновки лабораторії. Також перевіряють усіх мешканців Миропілля та тварин на можливість зараження.