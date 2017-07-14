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Озброєний чоловік напав на мешканок готелів в Єгипті

14 липня 2017, 23:59
Озброєний чоловік напав на мешканок готелів в Єгипті

Кривавий напад на туристів скоєно в єгипетській Хургаді. Цей курорт дуже популярний серед українців. І за попередньою інформацією, саме двоє українок стали жертвами атаки. Озброєний ножем чоловік напав на мешканців готелів. Відома назва одного з них - Санні Дейз Ель Паласіо.

ЗМІ пишуть, що чоловік атакував лише жінок. Спочатку він доплив до готелю з громадського пляжу, потім дістався іншого. За даними Ройтерс, окрім двох убитих українок, ще пятеро німкень поранені. Всі вони зараз у лікарні, але про стан їхнього здоров'я поки нічого не повідомляють. Нападника затримали. Українські дипломати з'ясовують усі деталі трагедії.

Здоровье, Покушения, свідок, Теракты, Убийства

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