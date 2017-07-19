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Полярні морози прийшли до Аргентини

19 липня 2017, 11:59
Полярні морози прийшли до Аргентини

В Аргентині мінус 25. Місто Барілоче відчуло на собі лють негоди. Вулиці вкриті півметровим шаром снігу. Через це навіть була порушена робота аеропорту. Десятки тисяч людей залишилися без світла. 

А причина такої погоди - так звана "Буря століття", яка принесла опади і стала причиною температурного рекорду. У туристичному центрі, що розташований біля підніжжя Анд, липень вважається найхолоднішим місяцем, і звичайна температура у цей період коливається від -2 до +5.

Катастрофи, свідок

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