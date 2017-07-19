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У Кривому Розі конфлікт між колишніми в'язнями закінчився вбивством

19 липня 2017, 16:46
У Кривому Розі конфлікт між колишніми в'язнями закінчився вбивством

27-річного чоловіка зарізали вдосвіта. Зухвалий злочин скоїли неподалік багатоповерхівки, в якій він мешкав. Жертві встромили ножа в серце, а потім ще й перерізали горло. Випадковими свідками різанини стали кілька місцевих. Вони не лише розповіли оперативникам, куди міг утекти вбивця, а й назвали його ім'я. Службовий пес зі своїм завданням впорався на відмінно. Душогуба, що переховувався в квартирі одного з родичів, упіймали за кілька годин.

На допиті з'ясувалося: вбивця та його жертва були добре знайомі, ба більше: разом сиділи у в'язниці за розповсюдження наркотиків. Чого ж не поділили тієї ночі між собою молодики? Підозрюваний твердить: хотів просто покурити "трави", а йому відмовили в "зіллі".

До кінця слідства тюряжника зі стажем утримуватимуть в СІЗО. Вбивці загрожує до 15 років тюрми, або навіть довічне ув'язнення. 

свідок, Убийства

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