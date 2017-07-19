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Наймолодші британські принц та принцеса - Джордж і Шарлотта - розпочали свій перший європейський тур

19 липня 2017, 17:40
Наймолодші британські принц та принцеса - Джордж і Шарлотта - розпочали свій перший європейський тур

Батьки принца та принцеси, герцог і герцогиня Кембриджські прибули до Варшави, звідки починається їхній 5-денний офіційний візит до Польщі та Німеччини. Як сподіваються у британському МЗС, це турне має нагадати європейським країнам, що між ними існують тісні зв'язки і їх потрібно зберігати й після Brexit.

Для 3-річного Джорджа і 2-річної Шарлотти така поїздка - це щось нове, але в майбутньому вони мають стати для них звичними. Діти вже супроводжували батьків під час їхнього візиту до Канади.

Общество, Прочее, свідок

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