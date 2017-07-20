На Тернопільщині нетверезий панотець за кермом травмував підлітків

П'яний як чіп священик сів за кермо автомобіля та збив трьох підлітків. Все сталося на Тернопільщині. Настоятель храму Олег Мирзаєв після літургії так відпочив у барі, що не розумів, що відбувається! Він навіть не намагався викликати швидку хлопцям, яких від зіткнення розкидало дорогою.



За фактом ДТП поліція розпочала кримінальне провадження. По закінченню експертизи й лікування хлопців суд визначить, як покарають горе-батюшку - заплатить він штраф чи на 8 років сяде за ґрати.