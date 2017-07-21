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У Бердянську в санаторії потруїлися діти

21 липня 2017, 06:25
У Бердянську в санаторії потруїлися діти

30 дітей отруїлися під час відпочинку в санаторії Лазурному на Запоріжжі. Школярі приїхали на відпочинок із Дніпра. Зміна розпочалася ще 11 липня. І за цей час більшість із 250 дітей скаржилися батькам на погані умови та харчування. І врешті трьом десяткам дітей стало зле. Головний біль, нудота, блювота.

Нині всі хворі під наглядом медиків, які тим часом намагаються з'ясувати джерело інфекції. А ось в обласній раді вже заявили, що санаторій працював незаконно і був не готовий для роботи. Чиновники мають намір звертатися до правоохоронців, щоб дирекція закладу відповідала перед законом.

Здоровье, свідок, Служебные преступления

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