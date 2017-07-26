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Люди поставили на коліна водія, який збив п'ятирічну дівчинку та спробував втекти

26 липня 2017, 23:12
Люди поставили на коліна водія, який збив п'ятирічну дівчинку та спробував втекти

Інцидент стався в Чорноморську під Одесою. Чоловік на "Тойоті" з болгарськими номерами буквально летів вулицею і навіть не пригальмував, коли на зебру вийшла мама з двома дітками. Машина просто вирвала з рук жінки п'ятирічну дівчинку. Водій зупинився, побачив, що сталося, що дитина жива, і почав тікати. Сів в машину і хотів втекти, зняв номери з машини. Водію завадили свідки аварії. Люди спромоглися вскочити в машину, яка вже рушила, та просто на ходу витягнули ключі з замка запалення. Чоловіка витягли з салону й побили! Потім поставили на коліна, погрожуючи пістолетом. Та незабаром на місце прибула поліція. Патрульні затримали винуватця ДТП.

Тим часом лікарі надавали допомогу постраждалій дівчинці. Загрози її життю немає, але у неї зламана ніжка й дуже болить голова. Гіпс дитині знімуть тільки через п'ять тижнів. Але мати більше переживає за наслідки травми голови.

ДТП, Здоровье, Общество, свідок

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