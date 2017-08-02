На Закарпатті жінка півстоліття перебирається через річку на саморобній канатній дорозі

На Закарпатті 80-річна пенсіонерка щодня літає додому з одного берега річки на інший. І не літаком, а на кориті. І так вже більше півстоліття. Бо до найближчого містка щонайменше три кілометри, а це чимала відстань для мешканців села.

Не одна влада за минулі півстоліття обіцяла збудувати тут місток. Рік тому божився це зробити й нинішній голова села. Проте обіцянка - цяцянка. Пані Христині так ніхто нічого й не збудував. Проте бабуся не втрачає віри. І запрошує на новий міст, коли збудують.