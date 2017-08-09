На Кировоградщині потонула ціла родина

Двоє дітей, їхня бабуся та її співмешканець втопилися на Кіровоградщині. Два тіла рятувальники витягли зі ставка о третій ранку, і ще два вже близько сьомої. Речі родини були покинути на березі. Шукати дітей та дорослих кинулася мати дівчаток, коли прийшла додому і зрозуміла, що їх немає.

Як саме потонуло двоє дорослих і двоє дітей - дізнатися буде вкрай складно, адже немає жодного свідка. Тим часом близькі у родині готуються до поховання чотирьох найрідніших людей.