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Озброєних полісменів викликали в аеропорт Хітроу через затримку літака на дві доби

10 серпня 2017, 06:32
Озброєних полісменів викликали в аеропорт Хітроу через затримку літака на дві доби

Перенесення  рейсу спровокувало бунт серед пасажирів. Рейс Брітіш Єйрвейс з Лондона в Лас-Вегас, який повинен був летіти в неділю, скасовувався двічі, і в результаті вилетів з Хітроу у вівторок після обіду.

Плановий виліт не відбувся через технічну несправність лайнера, пасажири сприйняли це з розумінням. Після тривалої затримки в понеділок увечері оголосили посадку, але за лічені хвилини до вильоту рейс знову скасували через плутанину з багажем. Незважаючи на те, що мандрівникам запропонували безкоштовне розселення в готелях, деякі пасажири в грубій формі відмовилися покидати салон літака.

Прочее, свідок

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