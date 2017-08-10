Озброєних полісменів викликали в аеропорт Хітроу через затримку літака на дві доби

Перенесення рейсу спровокувало бунт серед пасажирів. Рейс Брітіш Єйрвейс з Лондона в Лас-Вегас, який повинен був летіти в неділю, скасовувався двічі, і в результаті вилетів з Хітроу у вівторок після обіду.

Плановий виліт не відбувся через технічну несправність лайнера, пасажири сприйняли це з розумінням. Після тривалої затримки в понеділок увечері оголосили посадку, але за лічені хвилини до вильоту рейс знову скасували через плутанину з багажем. Незважаючи на те, що мандрівникам запропонували безкоштовне розселення в готелях, деякі пасажири в грубій формі відмовилися покидати салон літака.