Черговий гучний розстріл у центрі Дніпра

Зухвалий злочин скоїли сьогодні о 10-й ранку, біля готелю "Світанок". Одна людина загинула, двоє постраждалих у лікарні. Уже відомо, що за кілька хвилин до стрілянини до недобудови, розташованої поряд з готелем, зайшли жінка та двоє чоловіків. На п'ятому поверсі на них чатували бандити. Двох жертв нейтралізували електрошокером. А чоловіка, який почав чинити опір, нападники розстріляли.

На місці злочину експерти знайшли більше десятка гільз 9-го калібру. За непідтвердженою правоохоронцями інформацією, нападників теж було троє. Їх цікавили гроші. Яку суму поцупили і на якому авто зникли, нині з'ясовують слідчі. Відновити повну картину кривавих подій обіцяють після допиту жертв, яким вдалося вижити.