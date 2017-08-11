Нагадати пароль | Реєстрація
П’ятниця, 11 серпня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Черговий гучний розстріл у центрі Дніпра

11 серпня 2017, 21:37
Черговий гучний розстріл у центрі Дніпра

Зухвалий злочин скоїли сьогодні о 10-й ранку, біля готелю "Світанок". Одна людина загинула, двоє постраждалих у лікарні. Уже відомо, що за кілька хвилин до стрілянини до недобудови, розташованої поряд з готелем, зайшли жінка та двоє чоловіків. На п'ятому поверсі на них чатували бандити. Двох жертв нейтралізували електрошокером. А чоловіка, який почав чинити опір, нападники розстріляли.

На місці злочину експерти знайшли більше десятка гільз 9-го калібру. За непідтвердженою правоохоронцями інформацією, нападників теж було троє. Їх цікавили гроші. Яку суму поцупили і на якому авто зникли, нині з'ясовують слідчі. Відновити повну картину кривавих подій обіцяють після допиту жертв, яким вдалося вижити.

Ограбления, свідок, Убийства

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Елементарно"
Серіал "Елементарно"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab